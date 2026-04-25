Investigações da PF apontam pagamentos de R$ 600 a R$ 3 mil por apoio político de eleitores em Estrela

Carine Schwingel é a prefeita de Estrela Associação de Municípios do Vale do Taquari (AMVAT) / Reprodução

Indícios de compra de apoio político motivaram a operação da Polícia Federal que cumpriu 13 mandados de busca e apreensão no Vale do Taquari na sexta-feira (24).

Diálogos interceptados pela PF sugerem que candidatos teriam autorizado pagamentos que variam de R$ 600 a R$ 3 mil por ajuda nas eleições de 2024.

Um dos alvos é a atual prefeita de Estrela, Carine Schwingel (União Brasil). Outro é o marido dela, Carlos Rafael Malmann, que até o início deste mês era secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. As investigações atingem também o vice-prefeito do município, Márcio Malmann (Podemos).

Um dos diálogos analisados pela PF indica que pessoa ligada a Carine teria prometido R$ 3 mil para a compra de uma mesa de bilhar para um estabelecimento comercial, em troca de apoio politico.

Outra mensagem sugere o pagamento de R$ 600 para uma eleitora em troca de apoio político e possível candidatura dessa mulher para concorrer a vereadora. Um terceiro caso seria o pagamento de cerca de R$ 1,5 mil a um eleitor, em troca de suporte nas eleições.

A investigação aponta também outra possível estratégia: a campanha de Carine teria pedido a aliados que nomeassem eleitores em cargos de confiança no município de Cruzeiro do Sul (vizinho a Estrela). Em troca, eles teriam trocado o domicílio eleitoral para fornecer apoio político a ela. A prefeita nega irregularidades.

Alguns desses pedidos teriam sido intermediados pelo marido de Carine, Carlos Rafael Malmann. Na época, em 2024, ele era secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, no governo Eduardo Leite.

Ele deixou esse cargo em 2025, em meio a outra investigação da PF, sobre suposto lobby dele em licitação para compra de telas interativas por parte de uma prefeitura do Vale do Sinos. O inquérito deve ser concluído em breve.

Outras formas de compra de votos investigadas no caso, que teriam ocorrido em Estrela, foram por meio de suposto favorecimento de pacientes na fila de espera de exames, fornecimento de material de construção e concessão de benefícios sociais. E, também, possível utilização de recursos financeiros não declarados na prestação de contas de campanha.

A operação

Denominada Ambitus Sidum (ao redor da Estrela, em latim), a operação foi autorizada pela Justiça Eleitoral de Novo Hamburgo. As diligências aconteceram nos municípios de Estrela e Cruzeiro do Sul.

O inquérito policial foi instaurado após autorização do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), por envolver a prefeita. As provas foram compartilhadas a partir da Operação Rêmora, deflagrada em dezembro de 2024 pela Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da PF.

Na ação de sexta-feira foram apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos. Os suspeitos são investigados pelos crimes de corrupção eleitoral e falsidade ideológica eleitoral, previstos no Código Eleitoral.