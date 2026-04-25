Política

Vale do Taquari
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Investigações da PF apontam pagamentos de R$ 600 a R$ 3 mil por apoio político de eleitores em Estrela

Prefeita Carine Schwingel, o marido dela e também o vice-prefeito do município estão entre os investigados por compra de votos e Caixa 2 na eleição passada

Humberto Trezzi

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