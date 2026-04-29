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Indicado ao STF, Jorge Messias passa por sabatina da CCJ do Senado nesta quarta-feira; saiba como funciona

Após meses de espera, o atual advogado-geral da União enfrenta o escrutínio dos senadores; aprovação abre caminho para votação decisiva no plenário

Rodrigo Celente

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