Indicado ao STF, Jorge Messias passa por sabatina da CCJ do Senado nesta quarta-feira; saiba como funciona

Jorge Messias, nas última semanas, visitou senadores e senadoras em busca de apoio. Edilson Rodrigues / Agência Senado

A partir das 9h desta quarta-feira (29), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado — formada por 27 senadores titulares e 27 suplentes — vai sabatinar o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).

A audiência na comissão faz parte do processo da indicação de Messias para exercer a função de ministro da Suprema Corte na vaga deixada por Luís Roberto Barroso, que se aposentou no ano passado.

ACOMPANHE A SABATINA AO VIVO

Como funciona a sabatina

O indicado deve ter mais de 35 e menos de 75 anos.

Os senadores avaliam se o candidato preenche os requisitos constitucionais de "notável saber jurídico" e "reputação ilibada" .

e . O foco recai sobre a visão jurídica, trajetória acadêmica e posicionamentos do indicado acerca da Constituição e temas polêmicos.

Cada senador tem 10 minutos para perguntar, com 1 0 minutos de resposta do indicado.

Réplica e tréplica: são permitidas de forma imediata, com duração de 5 minutos cada.

são permitidas de forma imediata, com duração de cada. Não há limite de tempo fixo para a sabatina, que pode se estender por várias horas.

Após a sabatina, os membros da CCJ votam se aprovam ou não a indicação.

Caso aprovado na comissão, o nome segue para o plenário do Senado.

Após a análise da CCJ, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), decide quando incluir a indicação na pauta do plenário.

No plenário

Para a confirmação, o indicado precisa obter, em votação secreta, a maioria absoluta dos votos — ou seja, ao menos 41 votos favoráveis dos 81 senadores.

Caso aprovado, o nome é oficializado por meio de publicação no Diário Oficial da União, e o STF fica responsável por marcar a data da posse.

Se a indicação for rejeitada, o presidente da República poderá escolher outro nome.

Parecer favorável

No último dia 14, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) fez a leitura do seu parecer de forma favorável ao nome de Jorge Messias.

O texto lido na CCJ ressalta a sólida base acadêmica de Messias, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco e com títulos de mestre e doutor pela Universidade de Brasília, além de destacar sua produção intelectual como professor e autor de obras jurídicas.

O ponto central do relatório, no entanto, recai sobre a gestão de Messias à frente da AGU, onde o senador Weverton identifica um perfil conciliador.

"Como advogado-geral da União, sua atuação se destaca pelo perfil conciliador e de diálogo com os diferentes setores. Sob sua liderança, a AGU posicionou a conciliação como uma política de Estado, priorizando a segurança jurídica por meio da realização de acordos judiciais e extrajudiciais", disse o senador no seu relatório.

Weverton (E), ao lado de Camilo Santana, apresentou à CCJ seu relatório sobre Jorge Messias. Geraldo Magela / Agência Senado

Linha do tempo

Outubro de 2025 – Aposentadoria de Barroso

O ministro Luís Roberto Barroso antecipa sua saída do Supremo Tribunal Federal, abrindo oficialmente a vaga na Corte.

20 de novembro de 2025 – O anúncio de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirma o nome de Jorge Messias, advogado-geral da União, como sua escolha para ocupar a cadeira de Barroso.

Dezembro de 2025 a Março de 2026 – Impasse político

A indicação enfrenta resistência e gera mal-estar com lideranças do Senado, especialmente com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tinha preferência pelo nome do senador Rodrigo Pacheco.

1º de abril de 2026 – Chegada oficial ao Senado

Após meses de espera, o Palácio do Planalto finalmente oficializa o envio da mensagem presidencial ao Senado. O gabinete de Davi Alcolumbre confirma o recebimento da documentação, encerrando o hiato burocrático e dando início ao rito formal na Casa.

15 de abril de 2026 – Leitura do parecer