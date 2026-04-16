ICE afirma que Ramagem tem direito à permanência provisória nos EUA após deixar a prisão

Alexandre Ramagem foi preso na segunda-feira. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos, o ICE, informou nesta quinta-feira (16) que o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem, foi liberado após uma "decisão administrativa" e que ele tem direito à permanência provisória no país.

De acordo com o g1, após reunião ocorrida nesta tarde entre o ICE e a Polícia Federal (PF), o serviço disse que Ramagem poderá aguardar em liberdade, no país, a conclusão de um processo de pedido de asilo.

Ramagem, que foi condenado na ação penal da trama golpista a 16 anos de prisão e recorre em liberdade, está nos Estados Unidos desde setembro do ano passado — quando ocorreu o julgamento. Durante a investigação sobre a trama golpista, ele havia sido proibido pelo STF de sair do Brasil.

A prisão de Ramagem aconteceu na segunda-feira (13), durante abordagem de trânsito. Ele foi parado por policiais logo após ter saído de casa, em Orlando. Os agentes alegaram que o ex-deputado havia cometido uma infração de trânsito e, então, solicitaram os documentos dele. Neste momento, foi constatado que o passaporte de Ramagem estava vencido.

Leia Mais STF forma maioria para declarar inconstitucional lei de SC de que proíbe cotas raciais em universidades

Ramagem agradece Trump pela soltura

Ele foi liberado na quarta-feira (15). Em uma publicação nas redes sociais, o ex-deputado afirmou que não foi detido por problema no trânsito, mas, sim, por uma questão migratória, mas ressaltou que está em uma situação regular no país:

— Ocorre que eu entrei nos Estados Unidos em setembro do ano passado de forma perfeitamente regular. Passaporte válido, visto válido e sem condenação nenhuma. Em seguida, nós entramos com o pedido de asilo. Eu e a Rebeca (esposa) estudamos detalhadamente, nós cumprimos os requisitos, estamos dentro de todos os procedimentos, de todas as respectivas fases, o que nos confere o status de permanência regular nos Estados Unidos.

Leia Mais Leite pede a secretários que trabalhem como se o governo estivesse começando

Ramagem também agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela soltura.

— E aqui eu venho agradecer ao governo norte-americano, da mais alta cúpula da administração Trump, também das pessoas que já estavam cientes da nossa questão bem antes, e também àquelas pessoas que tiveram que se debruçar por ocasião dessa detenção — disse Ramagem em vídeo.

Veja vídeo de Ramagem