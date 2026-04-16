Política

Em reunião com a PF
Notícia

ICE afirma que Ramagem tem direito à permanência provisória nos EUA após deixar a prisão

Órgão norte-americano disse que ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi solto na quarta-feira por uma "decisão administrativa"

Zero Hora

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