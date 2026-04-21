Política

Entrevista
Notícia

"Há muito racismo impregnado contra os povos indígenas", diz ex-ministra Sonia Guajajara

Liderança que transitou do ativismo à política institucional falou ao "Conversas Cruzadas" em referência ao Dia dos Povos Indígenas

Eduardo Rosa

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS