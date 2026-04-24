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Governo Leite faz balanço de ações pós-enchente no RS: "Estado está muito preparado para enfrentar novos episódios"

Ao lado de secretários e comitê científico, governador apresentou prestação de contas sobre ações e disse que o Executivo monitora com atenção prognósticos para novo El Niño

Bruna Oliveira

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