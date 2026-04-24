Governo Leite faz balanço de ações pós-enchente no RS: "Estado está muito preparado para enfrentar novos episódios"

Foram 95 municípios gaúchos em situação de calamidade e outros 300 em emergência devido à enchente de 2024. Bruna Oliveira / Agencia RBS

Enquanto a chuva batia forte desde a madrugada desta sexta-feira (24) na Capital, o governador Eduardo Leite apresentava, em coletiva pela manhã, um balanço de ações dos últimos dois anos no Estado, quando a enchente histórica arrasou o Rio Grande do Sul.

A catástrofe de maio de 2024 não deixou apenas estragos, mas um trauma coletivo toda vez que volta a chover ou se apresentam prognósticos de eventos extremos do clima.

Ao lado do vice Gabriel Souza, de secretários de Estado e de membros de comitês científicos, o governador afirmou que o Rio Grande do Sul está “muito mais preparado” para enfrentar eventuais novos transtornos com o El Niño que se avizinha. Desde a catástrofe de 2024, o Plano Rio Grande empenhou R$ 13,9 bilhões na reconstrução de estruturas e locais atingidos, entre valores pagos e aprovados pelo Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), conforme o balanço apresentado.

Foram 95 municípios gaúchos em situação de calamidade e outros 300 em emergência devido à enchente. A dimensão do episódio, disse Leite, guardou especial complexidade na atuação do governo frente ao trabalho de reconstrução. Foram 227 projetos e ações executados.

Algumas ações realizadas:

Infraestrutura: recuperação dos sistemas de proteção contra cheias e dragagem de hidrovias

recuperação dos sistemas de proteção contra cheias e dragagem de hidrovias Rodovias: liberação de R$ 3 bilhões para recuperação de 800 km em estradas geridas pelo Daer.

liberação de R$ 3 bilhões para recuperação de 800 km em estradas geridas pelo Daer. Governança: reestruturação na Defesa Civil Estadual, com ampliação de equipe técnica (de 42 para 131 servidores), ampliação de frota e atualização de informações para gestão de risco.

reestruturação na Defesa Civil Estadual, com ampliação de equipe técnica (de 42 para 131 servidores), ampliação de frota e atualização de informações para gestão de risco. Gestão: atualização dos planos de contingência municipais das 497 cidades gaúchas revisados pela Defesa Civil. Em 2023, apenas 60 municípios tinham planos de contingência.

atualização dos planos de contingência municipais das 497 cidades gaúchas revisados pela Defesa Civil. Em 2023, apenas 60 municípios tinham planos de contingência. Habitação: 2.723 unidades definitivas autorizadas em 56 municípios e 176 unidades entregues em seis municípios afetados, além de 625 unidades temporárias entregues.

Sobre as obras de proteção na região do aeroporto da Capital, anunciadas na quinta-feira (23) pela prefeitura de Porto Alegre em parceria com o governo estadual, Leite disse que o Estado tem condições de financiar integralmente a obra, sem que o recurso seja custeado por ambas as partes, conforme divulgado pelo município.

A opção de antecipar parte da obra, como forma de buscar uma solução razoavelmente rápida até que o sistema todo esteja desenvolvido, diz Leite, representa um avanço do diálogo entre Estado e municípios.

— Nada disso surgiu do nada. A busca por alternativas de solução para a proteção das cidades tem sido feita em conjunto — disse o governador.

Prognóstico climático

O aquecimento das águas do Pacífico, efeito que caracteriza o fenômeno El Niño, é esperado para o segundo semestre. Os prognósticos pela sua condição, no entanto, não permitem ainda projetar a intensidade com que ô fenômeno será observado. O El Niño foi verificado pelo menos sete vezes nos últimos 30 anos.

Apesar das previsões, Leite lembrou que não necessariamente o fenômeno terá a mesma dimensão de 2024. O que não permite, porém, que a população seja pega de surpresa. O governador disse que o Estado acompanha os prognósticos com atenção, monitoramento as possíveis condições do fenômeno conforme as informações vão sendo atualizadas.