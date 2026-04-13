Governo anuncia demissão do presidente do INSS

Gilberto Waller ficou 11 meses no cargo Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O governo anunciou nesta segunda-feira (13) a demissão do presidente do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, após 11 meses no cargo.

O órgão será comandando por Ana Cristina Viana Silveira, servidora de carreira do órgão.

"A partir desta segunda-feira (13), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passa a ser liderado por Ana Cristina Viana Silveira. Servidora de carreira, ela assume a presidência do órgão com a missão estratégica de acelerar a análise de benefícios e simplificar os processos internos do Instituto. Ana Cristina substitui Gilberto Waller, que esteve à frente da instituição nos últimos 11 meses", diz o texto divulgado pelo INSS.

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Waller havia assumido o INSS em 30 de abril do ano passado, em um momento delicado. Na época, o então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, havia sido demitido após suspeitas de fraudes bilionárias em benefícios previdenciários.

Ao longo dos 11 meses em que ficou à frente do órgão, Waller teve alguns atritos com o ministro da Previdência, Wolney Queiroz. Em novembro do ano passado, por exemplo, o então presidente do INSS pediu ao ministro o afastamento da servidora Léa Bressy da função de sua substituta no órgão.



Em seu pedido, ele citou suposta proximidade da servidora com Stefanutto. Na ocasião, o ministro pediu a Waller provas de crimes, irregularidades ou desvios éticos que fundamentassem a saída de Léa.

Quem é a substituta

Ana Cristina Viana Silveira é indicação de Wolney, que decidiu permanecer no governo, em vez de disputar algum cargo eletivo em outubro. Com isso, o ministro ganhou carta branca para compor sua equipe.

Ana Cristina ocupava o cargo de secretária-executiva adjunta do Ministério da Previdência Social. Sua trajetória inclui a presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) por quase três anos.