Gilmar Mendes envia à PGR pedido de investigação contra relator da CPI do Crime Organizado

Gilmar Mendes entregou pedido de investigação contra senador Alessandro Vieira. Carlos Moura / STF / Divulgação

Um pedido de investigação contra o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE) foi encaminhado nesta quarta-feira (15) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, à Procuradoria Geral da República.

No pedido, o ministro solicita que Vieira responda pelo crime de abuso de autoridade, por propor, no relatório final da CPI – lido na terça-feira (14) – o "indevido" indiciamento dos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. A acusação era de que os ministros teriam envolvimento com o caso do Banco Master.

"Sendo certo o desvio de finalidade praticado pelo Senador Relator da CPI do Crime Organizado e a potencial incidência de sua conduta nos tipos penais descritos na Lei 13.869/2019 e em outros marcos repressivos criminais, requer-se a apuração destes acontecimentos e a adoção das medidas cabíveis", solicita Mendes.

Segundo Mendes, o indiciamento foi solicitado após a Corte conceder habeas corpus contra quebras de sigilo e facultar o comparecimento de investigados para prestar depoimento, adentrando nas atribuições do Poder Judiciário.