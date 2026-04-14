Foto de Alexandre Ramagem preso nos Estados Unidos é divulgada pelo ICE; veja imagem  

Uma foto do ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi divulgada pelo governo dos Estados Unidos. Ramagem foi preso nesta segunda-feira (13) por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE).
A imagem, chamada de mugshot, está no site oficial do departamento e aparece ao lado do nome do ex-deputado. Na descrição, há a identificação da cela em que Ramagem está detido, além de informações como sexo, raça e idade.
Embaixo da imagem, está indicado que Alexandre Ramagem foi preso por questões ligadas à imigração. Não constam informações sobre as acusações ao ex-deputado no Brasil.
Quem é Alexandre Ramagem
Alexandre Ramagem Rodrigues é ex-delegado da Polícia Federal e aliado histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 2018, Ramagem foi designado para chefiar a segurança pessoal de Bolsonaro após o ex-presidente ser esfaqueado em Juiz de Fora, Minas Gerais.
No início de 2019, já no governo Bolsonaro, Ramagem foi nomeado superintendente da PF no Ceará, mas deixou o cargo para ingressar na política. Passou um período como assessor no Palácio do Planalto e, em junho daquele ano, foi escolhido para chefiar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
Em outubro de 2023, Ramagem foi alvo de operação da PF no gabinete e no apartamento funcional. A corporação investigou o uso ilegal da Abin para monitorar ministros do STF, políticos, jornalistas e advogados, por meio da ferramenta FirstMile.
A operação Vigilância Aproximada, desdobramento da Primeira Milha, cumpriu 21 mandados de busca e levou à prisão de dois servidores da Abin. Nas redes, Ramagem atribuiu a investigação a uma suposta "austeridade" implementada na gestão Bolsonaro.
Registrado na Abin
Já é possível localizar o nome do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no sistema online de detentos da agência nesta terça-feira (14). A Abin também disponibiliza informações de contato para familiares.
No nome de Ramagem aparece a sigla NMN, que, em inglês, quer dizer no middle name (sem nome do meio).
Conforme a Polícia Federal, Alexandre Ramagem foi detido por questões migratórias e o governo brasileiro aguarda mais informações sobre como será o processo de retorno ao Brasil.
— A prisão é fruto da cooperação internacional Brasil -Estados Unidos no combate ao crime organizado. Ramagem é um cidadão foragido da Justiça brasileira e, segundo autoridades norte-americanas, está em situação migratória irregular — afirmou o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, ao g1.