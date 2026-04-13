Política

Preso pelo ICE
Notícia

Foragido há sete meses, Ramagem foi detido durante abordagem de trânsito na Flórida

Ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), condenado por tentativa de golpe, está nos Estados Unidos desde setembro 

Zero Hora

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