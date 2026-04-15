Flávio Bolsonaro tem 42% e Lula, 40% no segundo turno, indica Quaest

Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados tecnicamente em um eventual segundo turno das eleições. Marcelo Camargo/Saulo Cruz / Agencia Senado/Agência Brasil

Divulgada nesta quarta-feira (15), a pesquisa Quaest aponta que Flávio Bolsonaro e o presidente Lula estão tecnicamente empatados em um eventual segundo turno das eleições 2026 para a Presidência da República. Flávio tem 42% das intenções de voto, contra 40% de Lula. É a primeira vez na Quaest que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro ultrapassa Lula numericamente.

Na pesquisa realizada em março, Lula e Flávio empatavam, pela primeira vez na série histórica, com o percentual de 41% cada. A vantagem do presidente, que era de 10 pontos porcentuais em dezembro, passou para sete em janeiro e para cinco em fevereiro.

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Lula (PT) x Flávio (PL)

Flávio Bolsonaro: 42% (eram 41% em março e 38% em fevereiro)

Lula: 40% (eram 41% em março e 43% em fevereiro)

Indecisos: 2% (eram 2% em março e em fevereiro)

Branco/nulo/não vai votar: 16% (eram 16% em março e 17% em fevereiro)

Este levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 9 e 13 de abril.

A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no TSE é BR-09285/2026.

Cenários com outros candidatos na disputa

A Quaest apresentou aos eleitores cinco cenários de segundo turno, com o presidente Lula em todos.

Exceto pelo empate técnico com Flávio, Lula aparece à frente dos demais. A maior vantagem é contra o pré-candidato Augusto Cury (Avante), que aparece pela 1ª vez na pesquisa. Veja os números a seguir.

Lula x Romeu Zema (NOVO)

Lula: 43% (eram 44% em março e 43% em fevereiro)

Romeu Zema: 36% (eram 34% em março e 32% em fevereiro)

Indecisos: 4% (eram 3% em março e 4% em fevereiro)

Branco/nulo/não vai votar: 17% (eram 19% em março e 21% em fevereiro)

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Lula x Ronaldo Caiado (PSD)

Lula: 43% (eram 44% em março e 42% em fevereiro)

Ronaldo Caiado: 35% (eram 32% em março e em fevereiro)

Indecisos: 4% (eram 3% em março e 4% em fevereiro)

Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 21% em março e 22% em fevereiro)

Lula x Renan Santos (Missão)

Lula: 44% (eram 43% em março e 44% em fevereiro)

Renan Santos: 24% (eram 24% em março e 25% em fevereiro)

Indecisos: 5% (eram 3% em março e 4% em fevereiro)

Branco/nulo/não vai votar: 27% (eram 30% em março e 27% em fevereiro)

Lula x Augusto Cury (Avante)

Lula: 44%

Augusto Cury: 23%

Indecisos: 5%

Branco/nulo/não vai votar: 28%

Primeiro turno

No primeiro turno, a pesquisa aponta vantagem do presidente Lula em relação a Flavio Bolsonaro. A Quaest indica que Lula tem 37% das intenções de voto e Flávio, 32%. O pré-candidato Ronaldo Caiado (PSD) apareceu em terceiro lugar, com 6%.

Além de Lula, Flávio e Caiado, foram citados na pesquisa outros seis pré-candidatos. Veja os percentuais a seguir.