Política

Mudança na legislação
Notícia

Fim da escala 6x1: veja quais profissões não serão afetadas e por que

Proposta em discussão no Congresso não atinge categorias com regimes próprios, vínculos diferenciados ou sem relação formal de emprego

Leonardo Martins

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