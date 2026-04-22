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Fim da escala 6x1: Melo aponta rombo bilionário nas prefeituras e afirma que o tema não deve ser transformado em discussão eleitoral

No "Tá na Mesa" da Federasul, prefeito de Porto Alegre apontou “irresponsabilidades” na forma como a discussão está sendo tratada no país

Bruna Oliveira

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