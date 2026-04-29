Política

Entrevista na Gaúcha
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Fim da escala 6x1 deve beneficiar quem trabalha 12x36, diz presidente de comissão especial da Câmara

Alencar Santana argumenta que a soma mensal é a mesma de quem atua por oito horas diárias

Zero Hora

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