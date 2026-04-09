Política

Entrevista na Gaúcha
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Fim da escala 6x1: Boulos confirma que governo apresentará projeto ao Congresso em regime de urgência

Segundo o ministro, objetivo é garantir que proposta seja discutida em até 90 dias, nos plenários da Câmara e do Senado

Zero Hora

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