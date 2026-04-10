Exército prende militares condenados no núcleo 4 da trama golpista

Processo que condenou militares do Exército foi finalizado pelo STF em novembro do ano passado. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O Exército Brasileiro cumpre nesta sexta-feira (10) mandados de prisão contra membros condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no núcleo 4 da trama golpista. As ordens foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes.

Até o momento, foram presos Ângelo Denicoli, major da reserva do Exército, Giancarlo Rodrigues, subtenente da ativa e Guilherme Almeida, tenente-coronel da ativa.

Segundo o g1, seguem foragidos Reginaldo Abreu, coronel da reserva do Exército que está nos Estados Unidos, e Carlos César Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal que está no Reino Unido.

A Polícia Federal é responsável pela prisão dos demais condenados que não são militares. Eles devem ser encaminhados a presídios civis, enquanto os integrantes das Forças Armadas irão para instituições militares.

Além dos citados, outros dois membros do núcleo 4 foram condenados: Marcelo Bormevet, agente da Polícia Federal que já está preso desde 2024, e Ailton Moraes Barros, ex-major do Exército que foi expulso da corporação e estava em prisão domiciliar.

Condenados do núcleo 4

O STF condenou os sete réus do núcleo 4 — grupo apontado como responsável por disseminar desinformação sobre as eleições em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro — em outubro do ano passado.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), eles usaram a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para espionar colegas políticos, criar e espalhar informações falsas sobre instituições democráticas e autoridades que ameaçavam os interesses golpistas. Os magistrados estabeleceram a dosimetria da pena, que varia de sete anos a 17 anos de prisão.