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"Eu não tinha o poder da caneta", diz prefeita de Estrela investigada em operação da PF

Carine Schwingel foi alvo de suposta compra de votos e transferência irregular de domicílio de eleitores de outros municípios para favorecê-la na eleição de 2024

Zero Hora

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