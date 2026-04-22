Escala 6x1: projeto que reduz jornada de trabalho avança na Câmara; saiba os próximos passos

Projeto foi considerado constitucional pelos deputados da CCJ. Reprodução / Youtube

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (22), as medidas pelo fim da jornada 6x1. As propostas de emenda à Constituição são de autoria de Erika Hilton (PSOL-SP) e Reginaldo Lopes (PT-MG).

Nesta etapa, os parlamentares não analisam o mérito da proposta, mas apenas dizem se ela atende aos requisitos constitucionais e legais para seguir tramitando — a chamada admissibilidade.

Na semana passada, deputado Paulo Azi (União-BA) fez a leitura do relatório favorável à constitucionalidade da proposta. O deputado Lucas Redecker (PSD-RS) pediu vista — mais tempo para análise do relatório — e adiou a votação do relatório.

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Duas propostas estão tramitando na Câmara. Uma delas é da deputada Erika Hilton e determina a redução para quatro dias de trabalho por semana e três de descanso em uma jornada de 36 horas semanais, com prazo de 360 dias para entrar em vigor.

A outra, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), prevê redução para 36 horas semanais, com prazo, porém, de 10 anos para mudança entrar em vigor.

O que acontece agora

A partir dessa aprovação no CCJ, as duas PECs passam a tramitar como um texto só.

A proposta agora precisa ser analisada em dois momentos:

em Comissão Especial

pelo plenário da Casa

Em seguida, o Senado terá de discutir o assunto.

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Proposta de Lula

Paralelamente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou o projeto de lei (PL) do fim da escala 6x1 para o Congresso. O texto foi enviado em regime de urgência, o que obriga a Câmara dos Deputados e o Senado a analisarem a proposta em 45 dias.

A proposição do governo federal prevê teto de 40 horas semanais e "dois repousos semanais remunerados" que devem coincidir, "preferencialmente", com o sábado e o domingo. Mediante negociação coletiva, também seria possível adotar 12 horas de serviço seguidas por 36 horas de repouso.

Previsão de datas

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reiterou a previsão de levar ao plenário ainda em maio a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dá fim à escala 6x1.

A declaração ocorreu por meio de postagem na rede social X após a CCJ ter aprovado a admissibilidade da proposta.

"A CCJ acaba de aprovar a admissibilidade da PEC 6x1. É mais um passo fundamental para levarmos ao plenário ainda em maio. A Câmara dos Deputados é a Casa do diálogo e do povo brasileiro. Meu compromisso é avançar rápido, mas sempre com muito equilíbrio e responsabilidade", escreveu.

O presidente da Câmara acrescentou: "Vou determinar o mais rápido possível a criação da comissão especial para debater a proposta."

O deputado não informou quem será o relator e o presidente do colegiado.