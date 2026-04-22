Política

Na CCJ
Notícia

Escala 6x1: projeto que reduz jornada de trabalho avança na Câmara; saiba os próximos passos

Na Comissão de Constituição e Justiça os parlamentares dizem apenas se a proposta é constitucional. Agora, texto segue para Comissão Especial

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS