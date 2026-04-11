Em Porto Alegre, Flávio Bolsonaro e Zema gravam brincadeira sobre vaga de vice

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, publicou um vídeo em que brinca com a possibilidade de ser vice de Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais e também pré-candidato à Presidência.
Na postagem conjunta, feita no Instagram neste sábado (11), Zema aparece ao lado de Flávio, ambos com um copo de bebida na mão:
— Pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo um convite para ele ser o meu vice. O que vocês acham? — afirmou.
— Será? — respondeu Flávio, em referência a uma "trend" das redes sociais em que internautas questionam especulações sobre si mesmos, de forma descontraída, ao som da canção La Isla Bonita, da cantora Madonna. Os dois brindam e dão risadas.
O vídeo foi gravado no Hotel Piazza Navona, em Porto Alegre. Durante a semana, eles participaram do Fórum da Liberdade.
Na quinta-feira (9), Zema esteve ao lado de Ronaldo Caiado (PSD) e Aldo Rebelo (DC) falando sobre suas candidaturas. Por questões de agenda, Flávio teve um momento próprio na sexta, numa continuação do painel da véspera.
Vagas abertas
O pré-candidato pelo PL ainda não anunciou quem ocupará a vaga de vice na chapa que concorrerá à Presidência. O próprio Zema está entre os cotados, porém, o senador já afirmou que a senadora Tereza Cristina (PP) é o seu "sonho de consumo" como vice-presidente. Ela foi ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro e tem um bom trânsito entre o setor do agronegócio.
Mais cedo, Flávio comemorou a pesquisa Datafolha em que aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em eventual segundo turno.
Durante o dia, ele também participou do lançamento da pré-candidatura de Luciano Zucco (PL) a governador do Rio Grande do Sul. O evento ocorreu no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia), em Porto Alegre.