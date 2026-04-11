Em Porto Alegre, Flávio Bolsonaro e Zema gravam brincadeira sobre vaga de vice

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, publicou um vídeo em que brinca com a possibilidade de ser vice de Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais e também pré-candidato à Presidência.

Na postagem conjunta, feita no Instagram neste sábado (11), Zema aparece ao lado de Flávio, ambos com um copo de bebida na mão:

— Pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo um convite para ele ser o meu vice. O que vocês acham? — afirmou.

— Será? — respondeu Flávio, em referência a uma "trend" das redes sociais em que internautas questionam especulações sobre si mesmos, de forma descontraída, ao som da canção La Isla Bonita, da cantora Madonna. Os dois brindam e dão risadas.

O vídeo foi gravado no Hotel Piazza Navona, em Porto Alegre. Durante a semana, eles participaram do Fórum da Liberdade.

Vagas abertas

O pré-candidato pelo PL ainda não anunciou quem ocupará a vaga de vice na chapa que concorrerá à Presidência. O próprio Zema está entre os cotados, porém, o senador já afirmou que a senadora Tereza Cristina (PP) é o seu "sonho de consumo" como vice-presidente. Ela foi ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro e tem um bom trânsito entre o setor do agronegócio.

Mais cedo, Flávio comemorou a pesquisa Datafolha em que aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em eventual segundo turno.