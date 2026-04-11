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Em evento com Flávio Bolsonaro, PL lança pré-candidatura de Luciano Zucco ao governo do RS

Pré-candidato à Presidência discursou diante de apoiadores na Casa do Gaúcho, em Porto Alegre

Humberto Trezzi

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