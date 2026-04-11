Em evento com Flávio Bolsonaro, PL lança pré-candidatura de Luciano Zucco ao governo do RS

O PL realizou neste sábado (11) o evento de lançamento da pré-candidatura de Luciano Zucco ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. O ato foi realizado na Casa do Gaúcho, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre.

O local tem capacidade para cerca de 3 mil pessoas e estava lotado de apoiadores. Dividiram o palco a pré-candidata a vice na chapa ao Piratini, Silvana Covatti (PP), e os pré-candidatos ao Senado Marcel Van Hattem (Novo) e Sanderson (PL), mas o evento teve destaque para a família Bolsonaro.

O senador Flávio, filho mais velho do ex-presidente, é o nome do PL para concorrer ao Planalto e discursou no ato na capital gaúcha:

— Nós não vamos desistir, e o presidente Jair Messias Bolsonaro vai subir a rampa junto com a gente, em janeiro do ano que vem, em nome de Jesus — bradou, destacando que seguirá trabalhando pela anistia ao pai, condenado por liderar uma trama golpista após perder as eleições de 2022.

Questionado em coletiva de imprensa após o ato sobre como esse objetivo se realizaria, explicou:

— Se Deus permitir, nós vamos vencer essa eleição no primeiro turno e, rapidamente, há projetos já tramitando no Congresso Nacional que tratam de uma espécie de, não é uma anistia, mas é um zerar o jogo de verdade para fazer justiça.

Evento lançava pré-candidatura de Zucco (D), mas teve destaque para Flávio Bolsonaro (de amarelo). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Zucco entregou a Flávio um manifesto com demandas do RS para ele, caso seja eleito presidente. Segundo o deputado, o material destaca a necessidade de investimentos na malha ferroviária e na BR-290, medidas para aplacar o endividamento de agricultores e a renegociação da dívida do Estado com a União.

— Então, a gente quer o seu compromisso, contamos contigo, meu amigo, para que a gente possa renegociar essa dívida interminável, que esse dinheiro fique no Estado para investimento — disse Zucco a Flávio, durante a coletiva.

Casa do Gaúcho estava lotada de apoiadores. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS