Política

Nova disputa
Notícia

Em ambiente tranquilo, população de Cachoeirinha volta às urnas para eleger prefeito neste domingo

Eleição suplementar terá urnas abertas até às 17h. Quatro candidatos disputam o mandato tampão, que irá se estender até dezembro de 2028

Carlos Rollsing

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS