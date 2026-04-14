Política

Ex-parlamentar
Notícia

Eduardo Bolsonaro falta a interrogatório por videoconferência no STF

Em novembro do ano passado, o Supremo aceitou denúncia da PGR no inquérito que apurou a atuação do ex-deputado junto ao governo dos EUA para promover o tarifaço

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS