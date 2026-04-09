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Corrida ao Piratini
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Edegar Pretto desiste de pré-candidatura e anuncia apoio a Juliana Brizola na disputa pelo governo do RS

Petista ainda não definiu se aceitará ser vice na chapa ou concorrerá a deputado

Bruna Oliveira

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Gabriel Jacobsen

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