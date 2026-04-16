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Edegar Pretto aceita ser vice na chapa de Juliana Brizola para o governo do RS

Petista havia retirado sua pré-candidatura no último dia 9. A aliança entre PT e PDT foi imposta pelas executivas nacionais dos dois partidos, por conta do acordo em torno da pré-candidatura à reeleição do presidente Lula

Gabriel Jacobsen

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