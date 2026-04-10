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Economia, segurança e STF pautam debate entre presidenciáveis no Fórum da Liberdade

Aldo Rebelo, Romeu Zema e Ronaldo Caiado apresentaram ideias para o futuro do Brasil diante de público que lotou o Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre

Carlos Rollsing

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