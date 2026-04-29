Jorge Messias é graduado em Direito pela UFPE e mestre e doutor pela Universidade de Brasília. Valter Campanato / Agência Brasil / Empresa Brasil de Comunicação / Divulgação

De técnico bancário a ministro: a trajetória do indicado

Natural de Recife (PE), Messias iniciou sua vida profissional como técnico bancário da Caixa Econômica Federal. No entanto, foi na carreira jurídica que consolidou sua trajetória, ingressando por concurso público na carreira de procurador do Banco Central e, posteriormente, procurador da Fazenda Nacional desde 2007. É graduado em Direito pela UFPE e mestre e doutor pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de assumir a AGU em 2023, acumulou experiência na máquina pública em cargos na Casa Civil e em consultorias jurídicas de diversos ministérios durante gestões petistas, tendo destaque principalmente no governo Dilma Rousseff (2011-2016).

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Sua experiência também inclui uma passagem como assessor parlamentar no próprio Senado, fator que facilitou o trânsito político durante o período entre a indicação e a sabatina.

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O fator "Bessias"

Foi justamente no governo Dilma que Messias se tornou conhecido do grande público. Em 2016, em meio à Operação Lava-Jato, um telefonema da presidente a Lula foi divulgado pelo então juiz Sergio Moro. No áudio, Dilma sugere a entrega do termo de posse do hoje presidente como ministro da Casa Civil e menciona Messias, com uma pronúncia errada de seu nome. Na ocasião, a nomeação de Lula foi impedida pelo ministro Gilmar Mendes.

— Seguinte, eu tô mandando o "Bessias" junto com o papel pra gente ter ele, e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá?

Articulação com a bancada evangélica

Jorge Messias tem trânsito com setores evangélicos dentro do Congresso Nacional. Ricardo Stuckert / Presidência da República / Palácio do Planalto

Membro da Igreja Batista, Messias utilizou sua identidade religiosa para abrir canais de diálogo com a Frente Parlamentar Evangélica e senadores conservadores.

No início de abril, em carta enviada ao Senado, a atual AGU se descreveu como "filho de pais evangélicos" e incluiu a fé e a família como parte de seus valores.

"Meu compromisso, se aprovado por esta Casa, é o de exercer a jurisdição constitucional com independência, imparcialidade e fidelidade à Constituição e observância à Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), e guiado pelos valores que me formam: a fé, a família, o trabalho, a ética no serviço público, a justiça e o amor ao Brasil", disse.

Perfil conciliador

Seu trabalho na advocacia-geral da União, focado em reduzir riscos fiscais e criar câmaras de mediação para evitar grandes rombos nos cofres da União, é utilizado pelo relator Weverton (PDT-MA) como a prova definitiva de que Jorge Messias prioriza a estabilidade institucional acima da ideologia.

"Como advogado-Geral da União, sua atuação se destaca pelo perfil conciliador e de diálogo com os diferentes setores. Sob sua liderança, a AGU posicionou a conciliação como uma política de Estado, priorizando a segurança jurídica por meio da realização de acordos judiciais e extrajudiciais", escreveu Weverton em seu parecer.

Jorge Messias assumiu o cargo de ministro da AGU no início do terceiro mandato de Lula. José Cruz / Agência Brasil/Empresa Brasil d

O rito no Senado e o acervo no STF

Para assumir a cadeira, o indicado precisa primeiro da aprovação na CCJ e, posteriormente, de ao menos 41 votos favoráveis no plenário do Senado, em votação secreta.

Se confirmado, Messias herdará um acervo de aproximadamente 900 processos deixados pelo ministro Luís Roberto Barroso. Entre os temas que deverá relatar estão questões previdenciárias, segurança pública e disputas sobre o pacto federativo e repasse de recursos a Estados e municípios.

Resumo