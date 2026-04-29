O advogado-geral da União, Jorge Messias, 46 anos, enfrenta nesta quarta-feira (29) a sabatina da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Indicado pelo presidente Lula para a vaga de Luís Roberto Barroso no STF, Messias fez uma peregrinação pelos gabinetes dos senadores e senadoras de distintos espectros políticos em busca de apoio. Da indicação, em novembro do ano passado, até a formalização no Senado, foram cinco meses de interlocução direta no Legislativo a fim de vencer resistências ao seu nome.
De técnico bancário a ministro: a trajetória do indicado
Natural de Recife (PE), Messias iniciou sua vida profissional como técnico bancário da Caixa Econômica Federal. No entanto, foi na carreira jurídica que consolidou sua trajetória, ingressando por concurso público na carreira de procurador do Banco Central e, posteriormente, procurador da Fazenda Nacional desde 2007. É graduado em Direito pela UFPE e mestre e doutor pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de assumir a AGU em 2023, acumulou experiência na máquina pública em cargos na Casa Civil e em consultorias jurídicas de diversos ministérios durante gestões petistas, tendo destaque principalmente no governo Dilma Rousseff (2011-2016).
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Sua experiência também inclui uma passagem como assessor parlamentar no próprio Senado, fator que facilitou o trânsito político durante o período entre a indicação e a sabatina.
O fator "Bessias"
Foi justamente no governo Dilma que Messias se tornou conhecido do grande público. Em 2016, em meio à Operação Lava-Jato, um telefonema da presidente a Lula foi divulgado pelo então juiz Sergio Moro. No áudio, Dilma sugere a entrega do termo de posse do hoje presidente como ministro da Casa Civil e menciona Messias, com uma pronúncia errada de seu nome. Na ocasião, a nomeação de Lula foi impedida pelo ministro Gilmar Mendes.
— Seguinte, eu tô mandando o "Bessias" junto com o papel pra gente ter ele, e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá?
Articulação com a bancada evangélica
Membro da Igreja Batista, Messias utilizou sua identidade religiosa para abrir canais de diálogo com a Frente Parlamentar Evangélica e senadores conservadores.
No início de abril, em carta enviada ao Senado, a atual AGU se descreveu como "filho de pais evangélicos" e incluiu a fé e a família como parte de seus valores.
"Meu compromisso, se aprovado por esta Casa, é o de exercer a jurisdição constitucional com independência, imparcialidade e fidelidade à Constituição e observância à Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), e guiado pelos valores que me formam: a fé, a família, o trabalho, a ética no serviço público, a justiça e o amor ao Brasil", disse.
Perfil conciliador
Seu trabalho na advocacia-geral da União, focado em reduzir riscos fiscais e criar câmaras de mediação para evitar grandes rombos nos cofres da União, é utilizado pelo relator Weverton (PDT-MA) como a prova definitiva de que Jorge Messias prioriza a estabilidade institucional acima da ideologia.
"Como advogado-Geral da União, sua atuação se destaca pelo perfil conciliador e de diálogo com os diferentes setores. Sob sua liderança, a AGU posicionou a conciliação como uma política de Estado, priorizando a segurança jurídica por meio da realização de acordos judiciais e extrajudiciais", escreveu Weverton em seu parecer.
O rito no Senado e o acervo no STF
Para assumir a cadeira, o indicado precisa primeiro da aprovação na CCJ e, posteriormente, de ao menos 41 votos favoráveis no plenário do Senado, em votação secreta.
Se confirmado, Messias herdará um acervo de aproximadamente 900 processos deixados pelo ministro Luís Roberto Barroso. Entre os temas que deverá relatar estão questões previdenciárias, segurança pública e disputas sobre o pacto federativo e repasse de recursos a Estados e municípios.
Resumo
- O evento: Jorge Messias, atual advogado-geral da União (AGU), é sabatinado nesta quarta-feira (29) pela CCJ do Senado para uma vaga no Supremo.
- Quem é: natural de Recife, no Estado de Pernambuco, procurador da Fazenda Nacional, mestre e doutor pela UnB e fiel da Igreja Batista.
- O passado: ficou conhecido em 2016 no episódio do áudio de Dilma Rousseff ("Bessias"). Hoje, busca consolidar imagem de técnico e conciliador.
- O que falta: após a CCJ, precisa de 41 votos no plenário do Senado para ser aprovado.
- A cadeira: se assumir, herda cerca de 900 processos deixados pelo ministro Luís Roberto Barroso.