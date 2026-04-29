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Do episódio "Bessias" a uma cadeira no STF: quem é Jorge Messias, chefe da AGU e evangélico indicado por Lula

Atual advogado-geral da União enfrenta sabatina na CCJ do Senado; nome de confiança do Planalto precisa de 41 votos no plenário da Câmara Alta para assumir vaga de Luís Roberto Barroso

Rodrigo Celente

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