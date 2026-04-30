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Do diálogo à ruptura: as idas e vindas da relação entre Davi Alcolumbre e Lula até a rejeição de Jorge Messias para o STF

Entenda os motivos que levaram o presidente do Senado a articular a reprovação do nome indicado pelo presidente da República para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal

Rodrigo Celente

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