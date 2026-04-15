Política

Tensão no Distrito Federal
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Disputa entre STF e Senado se intensifica após relatório da CPI do Crime Organizado

Apesar da rejeição do pedido de indiciamento de ministros, embate em torno do Caso Master amplia crise entre poderes e gera ameaças de processos por abuso de autoridade

Rodrigo Celente

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