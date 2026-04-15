Disputa entre STF e Senado se intensifica após relatório da CPI do Crime Organizado

Distrito Federal. Erich Sacco / stock.adobe.com

A Capital Federal, sobretudo a Praça dos Três Poderes, registra uma nova etapa de tensão entre integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Senado. O impasse centraliza-se na CPI do Crime Organizado, que investigou movimentações financeiras ligadas ao Banco Master e a suposta influência de magistrados em decisões judiciais.

Rejeição de relatório e pedidos de indiciamento

Apesar da rejeição do documento, o conteúdo do relatório e as declarações dos envolvidos geraram desdobramentos jurídicos imediatos:

Ação na PGR: o ministro Gilmar Mendes encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o senador Alessandro Vieira . Mendes alega que o parlamentar cometeu abuso de autoridade ao utilizar a comissão para atacar membros da Corte.

o ministro . Mendes alega que o parlamentar cometeu abuso de autoridade ao utilizar a comissão para atacar membros da Corte. Posicionamento do Legislativo: em resposta à pressão do Judiciário, o relator da CPI afirmou que os ministros do STF "não são donos do país" e defendeu a prerrogativa constitucional do Congresso de investigar autoridades.

O que disseram os ministros

A defesa institucional do STF tem sido conduzida de formas distintas pelos seus integrantes:

Alexandre de Moraes : negou irregularidades em contratos citados no relatório e classificou as suspeitas como infundadas.

em contratos citados no relatório e classificou as suspeitas como infundadas. Edson Fachin: na presidência do Tribunal, mantém a defesa da autonomia do Judiciário, embora sofra pressão interna por uma postura mais assertiva contra as tentativas de impeachment protocoladas por parlamentares.

na presidência do Tribunal, mantém a defesa da autonomia do Judiciário, embora sofra pressão interna por uma postura mais assertiva contra as tentativas de impeachment protocoladas por parlamentares. Dias Toffoli: nega qualquer interferência em processos do banco em questão.

Caso Master

O inquérito parlamentar buscou apurar se o Banco Master utilizou redes de influência para obter decisões favoráveis no Judiciário. A investigação focou em escritórios de advocacia que possuem vínculos com parentes de ministros.

A liquidação extrajudicial do Banco Master, em novembro do ano passado, revelou uma das maiores fraudes do sistema financeiro nacional. A Polícia Federal detalhou uma estrutura para "maquiagem" de balanços fiscais que utilizava fundos de investimento para inflar artificialmente o patrimônio da instituição. O colapso resultou na prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, e numa teia de conexões envolvendo políticos, servidores do Banco Central, ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal.

No centro do esquema estava a utilização de ativos inexistentes e a triangulação de recursos com gestoras, como a REAG, para simular liquidez e atrair novos depositantes.

A arquitetura criminosa, dita assim pela Polícia Federal, utilizava uma técnica de circularidade financeira para enganar o mercado e os reguladores da seguinte forma: