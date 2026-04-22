Diretor da PF afirma que retirou credenciais de agente dos EUA pelo "princípio da reciprocidade"

Diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues. Diego Vara / Agencia RBS

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, afirmou à Globo News que retirou as credenciais diplomáticas de um servidor dos Estados Unidos que atua no Brasil. A decisão ocorreu após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmar que o Brasil poderia agir com reciprocidade caso seja comprovado abuso do governo Donald Trump ao expulsar o delegado brasileiro Marcelo Ivo de Carvalho dos EUA, responsável por fornecer informações para a prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) nos Estados Unidos.

— Eu retirei com pesar as credenciais de um servidor dos EUA pelo princípio da reciprocidade — afirmou Andrei Rodrigues.

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De acordo com o diretor, o agente já retornou ao país de origem:

— Ele voltou por determinação minha, em razão desse episódio para que nós consigamos esclarecer se há um processo formal no Departamento de Estado, no próprio ICE...seja onde for.

Rodrigues afirmou que governo brasileiro não recebeu comunicação formal dos Estados Unidos sobre o motivo da expulsão de Carvalho.

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Expulsão dos EUA

Na segunda-feira (20), os Estados Unidos determinou a expulsão do delegado Marcelo Ivo de Carvalho do país. O Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo Donald Trump justificou a posição sem citar o delegado:

"Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso", escreveu o órgão.

O delegado participou de uma ação do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) que levou à prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) em território norte-americano. Ele foi solto dois dias depois.

Ramagem é considerado foragido

Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão em setembro de 2025 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa.

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Ele foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro e eleito deputado federal em 2022.