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Diretor da PF afirma que retirou credenciais de agente dos EUA pelo "princípio da reciprocidade"

Decisão ocorre após os EUA expulsarem delegado brasileiro envolvido na prisão de Alexandre Ramagem em solo norte-americano

Zero Hora

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