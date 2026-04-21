Política

Após decisão do STF
Notícia

Desembargadora que recebeu R$ 91 mil em março diz que categoria vai entrar em "regime de escravidão" sem penduricalhos

Eva do Amaral Coelho reclamou das condições de trabalho de magistrados e juízes e classificou situação financeira como "muito triste"

Zero Hora

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS