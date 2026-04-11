Deputado José Guimarães substitui Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais

Cearense era líder do governo na Câmara dos Deputados. Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo na Câmara dos Deputados e vice-presidente nacional de seu partido, substituirá Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais do presidente Lula. A pasta é responsável pela articulação política no Congresso.

Nas redes sociais, Guimarães afirmou que aceitou a "missão" do presidente e que tomará posse na próxima terça-feira (14).

Gleisi Hoffmann, também do PT, assumiu a Secretaria em março de 2025, durante uma reforma ministerial, e deixou a pasta no início deste mês. Ela é pré-candidata ao Senado pelo Paraná, em uma disputa embolada em que deve ter como opositores Deltan Dallagnol (Novo) e Filipe Barros (PL).

A saída atende à exigência da legislação eleitoral para que ocupantes de cargos públicos se afastem de suas funções caso pretendam concorrer. Outros 16 ministros deixaram o governo, a maioria para disputar a algum cargo eletivo.

Guimarães era cotado como possível candidato ao Senado pelo Ceará, onde o PT tenta reeleger o governador Elmano de Freitas. Eleito em 2022, com 53% dos votos, Elmano tem aparecido atrás de Ciro Gomes (PSDB) em pesquisas de intenção de voto. Agora, o caminho fica livre para uma possível composição com partidos aliados no Estado.

Deputado federal desde 2007, ele já foi líder do governo Dilma no Congresso. Antes, foi deputado estadual entre 2003 e 2007.