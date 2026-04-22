Defesa de Jair Bolsonaro pede autorização do STF para ex-presidente realizar cirurgia

Jair Bolsonaro sofre de incapacidade funcional no ombro direito. Fernando Frazão / Agência Brasil

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado, encaminhou na terça-feira (21) ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de autorização para que ele realize uma cirurgia no ombro direito. A solicitação será analisada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Se autorizado, o procedimento será realizado entre 24 e 25 de abril. A defesa do ex-presidente também solicitou urgência na análise.

No documento apresentado ao Supremo, a defesa argumenta que a cirurgia foi recomendada por um médico especialista e tem como objetivo reparar o manguito rotador e outras lesões na região. A expectativa é de que a cirurgia seja realizada via artroscopia, procedimento pouco invasivo para o paciente.

Melhora do quadro clínico

Segundo a defesa de Bolsonaro, ele apresentou melhora recente em seu quadro clínico. Nos últimos anos, o ex-presidente teve diferentes problemas de saúde, desde que sofreu uma facada durante a campanha para a Presidência, e realizou alguns procedimentos.

Em dezembro, Bolsonaro passou por procedimento para tratar as crises de soluços. Na última sexta-feira (17), a defesa informou que o ex-presidente apresentou melhora com relação a sintomas como falta de ar, cansaço e refluxo gastroesofágico.