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Relatório final
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Decisões suspeitas e dinheiro do Master: o que a CPI do Crime Organizado aponta contra ministros do STF e PGR

O texto, assinado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da CPI, tem 221 páginas e dedica 23 delas a uma análise de ações e supostas omissões das quatro autoridades no caso

Estadão Conteúdo

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