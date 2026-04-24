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Cármen Lúcia realiza aula magna na UFRGS sobre violência de gênero: "Decidiram que iriam nos matar e nós decidimos que vamos viver"

Evento realizado no Salão de Atos tem como tema a "Violência contra a mulher: desafios contemporâneos e caminhos para o enfrentamento"

Júlia Ozorio

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