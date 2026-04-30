Política

Entenda o projeto de lei
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Congresso derruba veto de Lula ao PL da Dosimetria, que diminui pena de Bolsonaro e condenados por trama golpista

Texto, que havia sido aprovado pelos senadores em dezembro do ano passado, reduz penas por crimes como tentativa de abolir o Estado democrático de direito e golpe de Estado

Zero Hora

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