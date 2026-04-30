Política

Vaga no STF

Com derrota de Jorge Messias, oposição articula com Davi Alcolumbre barrar indicações até as eleições

Senadores acreditam que, independentemente da decisão de Lula, o próximo nome precisará ser pactuado com o Senado, sob o risco de ter o mesmo destino de Messias

Estadão Conteúdo

Guilherme Caetano e Weslley Galzo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS