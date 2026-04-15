CCJ da Câmara analisa projeto que propõe fim da escala 6x1; siga ao vivo

- A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados começou a analisar, na manhã desta quarta-feira (15), a proposta de emenda à Constituição que propõe o fim da jornada de trabalho em regime 6x1
- Na CCJ, os parlamentares dizem apenas se a proposta é adequada do ponto de vista legal
- Para o relator Paulo Azi (União Brasil), as propostas de redução de jornada são compatíveis com Constituição
- A PEC tem como base duas propostas distintas, uma do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) e outra da deputada Erika Hilton (PSOL-SP)
- Após a leitura do relatório, o deputado Lucas Redecker (PSD-RS) apresentou pedido de vista – mais tempo para análise do relatório – que foi concedido
- Com isso, a votação foi adiada.
Em Brasília
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