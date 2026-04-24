Caso Master: STF forma maioria para manter ex-presidente do BRB na prisão; Toffoli se declara suspeito

Paulo Henrique Costa comandou operações de R$ 16,7 bilhões com o Banco Master. Sam Barnes / Web Summit / Sportsfile

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta sexta-feira (24) para manter a prisão de Paulo Henrique Bezerra Rodrigues da Costa, ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), e do advogado Daniel Lopes Monteiro. Eles são investigados no caso inquérito sobre a fraude bilionária do Banco Master.

Relator do caso, o ministro André Mendonça votou pela manutenção da prisão de Costa e de Monteiro, autorizada por ele. Luiz Fux e Nunes Marques acompanharam. Ainda resta votar o ministro Gilmar Mendes.

O ministro Dias Toffoli se declarou suspeito e, portanto, não votará no julgamento. Ele chegou a ser o relator do processo do Banco Master na Corte, mas deixou a posição após confirmar que integra o quadro de sócios da Maridt Participações — empresa familiar dos irmãos do magistrado e parceira de negócios com a financeira Reag, ligada ao Master.

Costa e Monteiro estão detidos desde 16 de abril após uma das fases da Operação Compliance Zero, que investiga possíveis irregularidades em negócios do BRB com Daniel Vorcaro. Em plenário virtual, os magistrados começaram a votar às 11h de quarta-feira. A sessão ficará aberta até as 23h59min desta sexta.

Investigação

Paulo Henrique Costa é suspeito de liderar negociações do BRB com o Banco Master e de gestão fraudulenta da instituição.