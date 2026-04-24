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Caso Master: STF forma maioria para manter ex-presidente do BRB na prisão; Toffoli se declara suspeito

Paulo Henrique Costa é investigado por  comandar operações fraudulentas junto a Daniel Vorcaro, segundo a Polícia Federal

Zero Hora

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