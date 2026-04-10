Vereador suspeito de estupro de adolescente pede licença e caso segue para Comissão de Ética da Câmara de Gravataí

Clebes Mendes (PSDB) é apontado como suspeito em um caso de estupro de uma adolescente de 15 anos. Instagram @clebesoficial / Divulgação

A Câmara de Vereadores de Gravataí, na Região Metropolitana, anunciou nesta sexta-feira (10) que encaminhará o caso do vereador Clebes Mendes (PSDB), que é investigado em um suposto caso de estupro contra uma adolescente, para a Comissão de Ética da Casa.

Durante o anúncio, ocorrido em coletiva de imprensa nesta tarde, também foi avisado que o vereador solicitou licença pelo período de 14 dias para tratar de assuntos pessoais. Nesse tempo, deverá se ausentar das atribuições parlamentares.

A comissão de ética — formada por nove vereadores de diferentes siglas — tem até 90 dias para decidir se recomendará ou não a cassação do mandato. O grupo deverá apurar as suspeitas levantadas contra Mendes e analisar se ocorreu quebra de decoro parlamentar.

— O nosso regimento interno manda encaminhar à Comissão de Ética para investigar a questão do decoro parlamentar do vereador, garantindo-lhe o amplo direito ao contraditório e à defesa. Esta casa é formada por nove partidos e a comissão será formada por um líder de cada partido justamente para garantir a pluralidade, que o aspecto político não esteja envolvido no processo — destacou o presidente da Câmara, vereador Dila (Podemos).

Vereador também pediu licença por 14 dias por motivos pessoais. Júlia Ozorio / Agência RBS

Suspeito em caso de estupro

A medida ocorre três dias após a Polícia Civil cumprir mandados de busca e apreensão no gabinete do parlamentar, dentro da Câmara de Vereadores. Uma arma de fogo e um celular foram apreendidos no escritório do político. Os itens passarão por perícia.

Mendes não foi preso nem conduzido à delegacia, mas é considerado suspeito em um suposto estupro de uma adolescente. O caso teria ocorrido no início do ano passado.

Conforme a delegada Amanda Andrade, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Gravataí, a vítima procurou as autoridades no mês passado e registrou uma ocorrência relatando o abuso. De acordo com o relato, o agressor teria utilizado a arma de fogo para realizar coação e ameaças para praticar o estupro.

Zero Hora buscou a defesa de Mendes, que não retornou até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

"Macular imagem política"

Nas redes sociais, o vereador afirmou que o caso se trata de uma "espetacularização" e que a situação é uma tentativa de "macular a imagem política" dele.

— Essa denúncia estranhamente acontece dois dias antes do lançamento da minha pré-candidatura à deputado estadual — afirmou em um vídeo no Instagram.

— O que estamos vendo é uma tentativa de criar um fato político, até porque não existe um fato jurídico (...) O único objetivo é macular a minha imagem política — disse.

O PSDB gaúcho diz que "acompanha os desdobramentos do caso com serenidade e responsabilidade, respeitando o trabalho das autoridades competentes e o devido andamento das investigações". O partido também reforçou que é fundamental que os fatos sejam apurados, com garantia ao contraditório e ampla defesa.

O que diz a Câmara de Vereadores

"A Câmara Municipal de Vereadores de Gravataí informa que a denúncia contra o vereador Clebes Mendes, do PSDB, foi encaminhada à Comissão de Ética em razão de possível quebra de decoro parlamentar.

Informa, ainda, que o referido parlamentar solicitou licença por interesse particular, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, para tratar de assuntos de natureza pessoal.

A Comissão de Ética é composta por 9 (nove) vereadores, sendo um representante de cada partido, com a finalidade de conduzir os trabalhos com rigor, imparcialidade e estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A Câmara de Vereadores reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a ética no exercício da função pública."

O que diz o PSDB

"O PSDB Rio Grande do Sul recebeu com surpresa a informação sobre a operação policial realizada nesta terça-feira (07), no gabinete do vereador Clebes Mendes, de Gravataí.

O partido acompanha os desdobramentos do caso com serenidade e responsabilidade, respeitando o trabalho das autoridades competentes e o devido andamento das investigações.

Neste momento, é fundamental que os fatos sejam devidamente apurados, com garantia ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, para que tudo seja plenamente esclarecido dentro da lei e que se evitem condenações antecipadas, e julgamentos sem sentença definitiva.

O PSDB RS reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a ética na vida pública, e seguirá atento aos próximos passos da apuração.