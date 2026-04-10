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Vereador suspeito de estupro de adolescente pede licença e caso segue para Comissão de Ética da Câmara de Gravataí

Parlamentares de diferentes siglas têm até 90 dias para decidir se recomendarão ou não a cassação do mandato de Clebes Mendes

Júlia Ozorio

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