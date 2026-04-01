Casais podem ter guarda compartilhada de pet após divórcio; entenda projeto de lei aprovado pelo Senado

Texto proíbe guarda compartilhada caso alguém do casal tenha histórico de violência doméstica, familiar ou de maus-tratos. Adobe Stock / Divulgação

Em decisão da tarde de terça-feira (31), o Senado aprovou projeto lei que prevê a guarda compartilhada de pets em caso de divórcio de casais. Para entrar em vigor, o texto precisa ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com relatoria do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), o projeto de lei proposto pela deputada federal Laura Carneiro (PSD-RJ) propõe que caberá à Justiça decidir sobre a guarda do pet caso o casal em separação não chegue a um acordo.

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Neste âmbito, um juiz deverá indicar como funcionará o compartilhamento de guarda do animal de estimação e divisão de despesas referentes ao pet. A proposta é válida para animais que conviveram a maior parte de sua vida com o casal.

— O objeto da matéria é plenamente defensável, tanto que (antes de chegar ao Plenário do Senado para votação) recebeu a compreensão positiva dos membros da Comissão de Constituição e Justiça (do Senado) — declarou o relator, Vital do Rêgo.