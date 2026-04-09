Cármen Lúcia antecipa saída do TSE e será substituída por Nunes Marques

Ministra Cármen Lúcia afirmou que os próximos passos serão debatidos com os dois eleitos. Marcelo Camargo / Agência Brasil

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, anunciou nesta quinta-feira (9) a antecipação de sua saída do comando da Justiça Eleitoral para o mês de maio. Inicialmente, a magistrada permaneceria no cargo até 3 de junho.

— Eu decidi, ao invés de deixar para o último dia de mandato, 3 de junho, a sucessão na Presidência deste Tribunal Superior Eleitoral, iniciar o procedimento para a eleição dos novos dirigentes da casa — afirmou durante sessão da Corte.

A ministra agendou para a próxima terça-feira (14) a eleição, em votação simbólica, para os cargos de presidente e vice-presidente do TSE. Devem assumir os postos os ministros Kássio Nunes Marques e André Mendonça, respectivamente.