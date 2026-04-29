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Câmara instala comissão especial para analisar proposta sobre fim da escala 6x1; entenda os próximos passos

Projetos avançaram na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na última quarta-feira (22)

Zero Hora

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