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Caiado reforça que buscará anistia a condenados do 8 de Janeiro "para que assunto seja apagado" no próximo governo

Primeiro pré-candidato à Presidência entrevistado no "Gaúcha Atualidade", ex-governador de Goiás ainda fez críticas ao PT e disse que derrotar Lula "não será a tarefa mais difícil"

Gabriel Jacobsen

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