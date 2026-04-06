Caiado reforça que buscará anistia a condenados do 8 de Janeiro "para que assunto seja apagado" no próximo governo

— Não deve ser um jogo de revanche de 2022, de 2018, deve ser uma eleição que venha olhar para o cidadão. Então, é esse o motivo de eu ter colocado que o tratamento correto é exatamente a anistia ampla, geral e restrita, para que esse assunto seja apagado definitivamente do processo dos quatro anos de governança.

Ronaldo Caiado é o primeiro pré-candidato à Presidência da República a ser entrevistado no Gaúcha Atualidade. O programa solicitou entrevista com todos os pré-candidatos já anunciados.

Questionado sobre por que um eleitor de direita deve votar nele e não no pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, Caiado argumentou que tem tradição de respeitar o resultado das urnas e experiência de gestão como governador de Goiás.

— Respeito a opinião de todos, sou um democrata na essência. Sou um homem que respeita o resultado das urnas, sou um homem que vem de cinco mandatos na Câmara, um mandato no Senado, dois mandatos como governador (de Goiás), uma aprovação de 88% no meu Estado — destacou.

O pré-candidato do PSD ainda disse que é preciso conhecer a gestão pública antes de chegar à presidência da República:

— Você não aprende a governar sentado na cadeira da presidência da República. Você precisa saber como conviver dentro do Congresso Nacional, dentro dos poderes constituídos e como fazer com que você não seja uma centro-direita apenas para gritar.

Na entrevista, o ex-governador de Goiás também fez duras críticas ao PT e projetou que derrotar Lula na disputa "não será a tarefa mais difícil".

— O Lula, no segundo turno, está abatido. Ele não terá condições de ganhar as eleições. Quando você governa bem um Estado, o PT não é mais opção — afirmou. — O PT está no poder no Brasil há cinco mandatos, e ele não só roubou a Petrobras, o Mensalão, os Correios, os aposentados, o PT roubou o futuro do Brasil — disse.