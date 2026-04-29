Caetano Veloso agradece Otto Alencar por corrigir fala de senador que disse que ele pegou em armas: "Me muno apenas do violão" 

Veloso foi preso em 1968, acusado de “subversão e incitamento à desordem”, devido a sua atuação artística. Duda Fortes / Agencia RBS

O cantor Caetano Veloso agradeceu, por meio das redes sociais, ao senador e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal Otto Alencar (PSD-BA) pela correção da fala de Marcio Bittar (PL-AC) durante sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, no Senado, nesta quarta-feira (29).

"Meu agradecimento ao senador Otto Alencar por restabelecer a verdade e desfazer mais uma FAKE NEWS repetida com tanta convicção. Tenho horror a armas! Como bem foi dito, me muno apenas do violão, da palavra e da canção. Abraçaço", escreveu Caetano em post no X (veja o post abaixo).

O senador Marcio Bittar afirmou que Caetano teria pegado armas durante a ditadura militar no Brasil em nome da "implantação da ditadura do proletariado".

— Fernando Gabeira, até o Caetano Veloso, em um momento de lucidez, admitiram isso, os dois disseram isso: 'Nós não lutávamos pela democracia, lutávamos pela implantação da ditadura do proletariado'. Em nome disso, pegaram em armas. Foram para a guerrilha urbana e rural. Mataram pessoas, fizeram justiçamento, e todas foram perdoadas e anistiadas em 1979 — afirmou o senador.

Logo em seguida, o parlamentar Otto Alencar (PSD-BA) corrigiu a fala:

— Apenas peço que Vossa Excelência retire da sua fala. Caetano nunca pegou em armas, só pegou a vida inteira em violão — disse.

Caetano Veloso na ditadura

Caetano Veloso foi preso em 1968, acusado de “subversão e incitamento à desordem”, devido a sua atuação artística. Não é mencionado o uso de armas ou participação em guerrilha por parte do cantor, conforme registros oficiais consultados pelo g1. Em 1969, o artista deixou o Brasil e viveu no exílio em Londres até 1972.

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