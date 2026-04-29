Política

No Senado
Notícia

Caetano Veloso agradece Otto Alencar por corrigir fala de senador que disse que ele pegou em armas: "Me muno apenas do violão" 

Episódio ocorreu nesta quarta-feira, quando Marcio Bittar disse que o artista teria pegado armas durante a ditadura militar no Brasil 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS