Cachoeirinha volta às urnas para eleger prefeito neste domingo; veja os candidatos

A população de Cachoeirinha voltará às urnas pela quarta vez, em período inferior a seis anos, para eleger o prefeito do município. A eleição suplementar acontecerá neste domingo (12), com urnas abertas entre 8h e 17h, e será disputada por quatro candidaturas: além da prefeita interina Jussara Caçapava (Avante), concorrem Claudine Silveira (PP), Tairone Keppler (PT) e Laís Cardoso (PSOL).
A convocação do pleito fora de época é consequência da cassação, via processo de impeachment na Câmara de Vereadores, dos mandatos do então prefeito Cristian Wasem e do vice-prefeito Delegado João Paulo Martins.
Eles foram sacados dos cargos após sessão Legislativa no dia 2 de janeiro, sob alegação de contratações sem licitação e adiamento de contribuições patronais para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Desde então, a prefeitura foi assumida interinamente por Jussara, que era presidente da Câmara e tentará, neste domingo, conquistar mandato definitivo, com validade até dezembro de 2028.
A candidata Claudine é esposa do ex-vice-prefeito e representa uma tentativa de retomada do poder pelo grupo que foi alijado com o impeachment.
Nos campos da centro-esquerda e da esquerda, de forma separada, concorrem Tairone pelo PT e Laís pelo PSOL.
O cartório eleitoral de Cachoeirinha, vinculado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), informou que a eleição suplementar terá 34 locais de votação, com 277 seções disponíveis. Cada seção representa uma urna eletrônica. O município da Região Metropolitana tem 102.125 eleitores aptos a votar. A expectativa é de que, até as 19h30min de domingo, o eleito seja anunciado oficialmente pela Justiça Eleitoral.
Além das disputas municipais ordinárias de 2020 e 2024, a população de Cachoeirinha voltou às urnas em um pleito suplementar em outubro de 2022, determinado por cassação de mandato do prefeito e do vice da época por decisão do TRE.
Serviço
- O que: eleições suplementares para a prefeitura de Cachoeirinha. A população votará somente para o cargo de prefeito.
- Quando: domingo, dia 12 de abril de 2026.
- Horário de votação: das 8h às 17h.
- Documentação para votar: é obrigatório apresentar documento de identidade com foto. É aceita como alternativa a apresentação do e-Título, desde que o eleitor já tenha a biometria coletada e foto no aplicativo. Não é necessário portar o título de eleitor, mas é recomendável tê-lo em mãos para facilitar a localização da seção onde cada eleitor deverá votar.
Candidaturas
PP
- Claudine Silveira - prefeita
- Marco Albernaz - vice-prefeito
Coligação Avante, Republicanos, PDT, MDB, Podemos, PL, PSD, federação PSDB-Cidadania
- Jussara Caçapava - prefeita
- Mano do Parque - vice-prefeito
Federação PSOL-Rede
- Laís Cardoso - prefeita
- Breno Munhoz - vice-prefeito
Federação PT-PCdoB-PV
- Tairone Keppler - prefeito
- Cláudia Azevedo - vice-prefeita
Caso de Viamão
Inicialmente, uma segunda eleição suplementar aconteceria no dia 12 de abril, para eleger novos prefeito e vice-prefeito de Viamão. Os titulares dos cargos foram cassados em segunda instância, no TRE, em dezembro de 2025. Contudo, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reverteu a penalidade e devolveu os cargos ao prefeito Rafael Bortoletti e ao vice Maninho Fauri. Em razão desse desfecho, a eleição suplementar de Viamão foi cancelada.