Cachoeirinha volta às urnas para eleger prefeito neste domingo; veja os candidatos

Em ordem afabética, Claudine Silveira (PP), Jussara Caçapava (Avante), Laís Cardoso (PSOL) e Tairone Keppler (PT). Montagem de fotos da Câmara Municipal de Cachoeirinha / Instagram / Facebook / Divulgação / Reprodução

A população de Cachoeirinha voltará às urnas pela quarta vez, em período inferior a seis anos, para eleger o prefeito do município. A eleição suplementar acontecerá neste domingo (12), com urnas abertas entre 8h e 17h, e será disputada por quatro candidaturas: além da prefeita interina Jussara Caçapava (Avante), concorrem Claudine Silveira (PP), Tairone Keppler (PT) e Laís Cardoso (PSOL).

A convocação do pleito fora de época é consequência da cassação, via processo de impeachment na Câmara de Vereadores, dos mandatos do então prefeito Cristian Wasem e do vice-prefeito Delegado João Paulo Martins.

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Eles foram sacados dos cargos após sessão Legislativa no dia 2 de janeiro, sob alegação de contratações sem licitação e adiamento de contribuições patronais para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Desde então, a prefeitura foi assumida interinamente por Jussara, que era presidente da Câmara e tentará, neste domingo, conquistar mandato definitivo, com validade até dezembro de 2028.

A candidata Claudine é esposa do ex-vice-prefeito e representa uma tentativa de retomada do poder pelo grupo que foi alijado com o impeachment.

Nos campos da centro-esquerda e da esquerda, de forma separada, concorrem Tairone pelo PT e Laís pelo PSOL.

Eleição vai definir mandato com validade até dezembro de 2028. Divulgação / Prefeitura de Cachoeirinha

O cartório eleitoral de Cachoeirinha, vinculado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), informou que a eleição suplementar terá 34 locais de votação, com 277 seções disponíveis. Cada seção representa uma urna eletrônica. O município da Região Metropolitana tem 102.125 eleitores aptos a votar. A expectativa é de que, até as 19h30min de domingo, o eleito seja anunciado oficialmente pela Justiça Eleitoral.

Além das disputas municipais ordinárias de 2020 e 2024, a população de Cachoeirinha voltou às urnas em um pleito suplementar em outubro de 2022, determinado por cassação de mandato do prefeito e do vice da época por decisão do TRE.

Serviço

O que: eleições suplementares para a prefeitura de Cachoeirinha. A população votará somente para o cargo de prefeito.

eleições suplementares para a prefeitura de Cachoeirinha. A população votará somente para o cargo de prefeito. Quando: domingo, dia 12 de abril de 2026.

domingo, dia 12 de abril de 2026. Horário de votação: das 8h às 17h.

das 8h às 17h. Documentação para votar: é obrigatório apresentar documento de identidade com foto. É aceita como alternativa a apresentação do e-Título, desde que o eleitor já tenha a biometria coletada e foto no aplicativo. Não é necessário portar o título de eleitor, mas é recomendável tê-lo em mãos para facilitar a localização da seção onde cada eleitor deverá votar.

Candidaturas

PP

Claudine Silveira - prefeita

Marco Albernaz - vice-prefeito

Coligação Avante, Republicanos, PDT, MDB, Podemos, PL, PSD, federação PSDB-Cidadania

Jussara Caçapava - prefeita

Mano do Parque - vice-prefeito

Federação PSOL-Rede

Laís Cardoso - prefeita

Breno Munhoz - vice-prefeito

Federação PT-PCdoB-PV

Tairone Keppler - prefeito

Cláudia Azevedo - vice-prefeita

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