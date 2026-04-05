Cabo Daciolo anuncia pré-candidatura à Presidência da República pelo Mobiliza

Cabo Daciolo em debate nas eleições de 2018. Nelson Almeida / AFP

O ex-deputado federal Cabo Daciolo anunciou neste sábado (4) que é pré-candidato à Presidência da República na eleição deste ano. O político, que ganhou projeção nacional na corrida presidencial de 2018, agora tenta chegar ao Planalto pelo Mobiliza, legenda que sucedeu o antigo Partido da Mobilização Nacional (PMN).

A confirmação da pré-candidatura ocorre um dia depois de Daciolo divulgar a filiação ao Mobiliza nas redes sociais. Na postagem, ele compartilhou a ficha de ingresso na legenda e voltou a recorrer ao repertório bíblico que marca sua comunicação política.

Em outra publicação, Daciolo também mencionou Enéas Carneiro, nome histórico da direita nacionalista, ao defender a transformação do país em uma "nação brasileira".

Neste sábado, além de se lançar na disputa ao Planalto, Daciolo ainda antecipou um nome para um eventual governo. Segundo ele, o juiz federal William Douglas, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, seria seu ministro da Justiça em caso de vitória nas urnas.

O anúncio deste sábado recoloca Daciolo na disputa presidencial depois de uma trajetória marcada por mudanças de partido e candidaturas sucessivas. Ele ganhou notoriedade nacional após a greve dos bombeiros do Rio de Janeiro, em 2011, foi eleito deputado federal em 2014 e desde então passou por diferentes siglas.

Caso a candidatura seja confirmada, esta será a sexta eleição disputada por ele.