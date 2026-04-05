Bolsonaro está há seis dias sem soluços, diz Michelle

Em postagem nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou no sábado (4) que o ex-presidente Jair Bolsonaro está há seis dias sem episódios de soluços e apresenta evolução no quadro de saúde.
Segundo Michelle, Bolsonaro voltou a realizar sessões de fisioterapia. Na publicação, ela comemorou a melhora clínica do marido, referindo-se a ele como “galego” e agradecendo a Deus pelo progresso na recuperação.
Divergências
O relato de Michelle é diferente do apresentado por Carlos Bolsonaro na quarta-feira (1º), em postagem nas redes sociais. Após visitar o pai, o vereador afirmou que o ex-presidente enfrentava crises contínuas de soluços e apontou agravamento do estado geral, citando comorbidades e restrições impostas pela situação judicial.
Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar temporário após ter sido condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. A Justiça autorizou a transferência do complexo da Papuda para casa por 90 dias, após o ex-presidente permanecer 10 dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no fim de março.