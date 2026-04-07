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Assembleia aprova auxílio para órfãos de vítimas de feminicídio no RS e avança em outras pautas

Além deste projeto, o plenário aprovou outras 11 matérias entre as 25 que estavam na pauta da sessão desta terça-feira

Airton Lemos

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