Política

Mudança no parlamento
Notícia

Após 14 mudanças de sigla, janela partidária reduz número de bancadas na Assembleia do RS

PSD vira segunda maior bancada, enquanto PSDB, PCdoB e PRD deixam de ter representação no Legislativo

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS