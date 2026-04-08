Após 14 mudanças de sigla, janela partidária reduz número de bancadas na Assembleia do RS

A janela partidária impactou diretamente a configuração da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Levantamento feito por Zero Hora revela que ao menos 14 deputados estaduais trocaram de sigla no período previsto em lei, entre 6 de março e 4 de abril.
As mudanças atingiram cerca de um em cada quatro parlamentares — aproximadamente 25% dos 55 deputados estaduais. Com essa movimentação, o número de partidos com representação caiu de 15 para 12, após três bancadas deixarem de existir: PSDB, PCdoB e PRD.
Como ficam as bancadas na Assembleia do RS:
- PT: 11
- PSD: 8
- PP: 7
- MDB: 6
- Republicanos: 6
- PL: 5
- PDT: 5
- PSOL: 2
- Podemos: 2
- PSB: 1
- União Brasil: 1
- Novo: 1
Bancadas que deixam de existir:
- PSDB (perdeu cinco vagas)
- PCdoB (perdeu uma vaga)
- PRD (perdeu uma vaga)
Dança das cadeiras
O principal destaque é o crescimento do PSD, que se tornou a segunda maior bancada, com oito deputados. A sigla recebeu nomes como Delegada Nadine, Pedro Pereira, Professor Bonatto, Ernani Polo, Frederico Antunes, Elton Weber, Aloísio Classmann e Neri, o Carteiro.
Já o PSDB foi o partido mais afetado e deixou de ter representação na Assembleia após perder todos os parlamentares. O PCdoB também ficou sem cadeiras com a saída de Bruna Rodrigues para o PSB, enquanto o PRD perdeu sua única vaga após a migração de Elizandro Sabino para o Republicanos.
Entre as demais mudanças, o PP passou por rearranjos internos, com entradas e saídas de deputados, enquanto partidos como Republicanos e PL ampliaram suas bancadas. O PDT também cresceu, enquanto o União Brasil ficou reduzido a um único representante.
PSDB tenta recuperar mandato de Bonatto na Justiça Eleitoral
O PSDB acionou a Justiça Eleitoral para reivindicar o mandato do deputado Professor Bonatto após a saída dele da sigla e filiação ao PSD.
O partido entende que a mudança ocorreu fora do período da janela partidária e sem carta de anuência, o que, na avaliação da legenda, caracteriza infidelidade partidária. Com isso, os tucanos pedem a cadeira na Assembleia Legislativa para manter a representação da Federação PSDB/Cidadania. O caso segue em andamento no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e ainda não há decisão sobre o mérito.
Veja quem trocou de partido na Assembleia:
- Kaká D'ávila (PSDB → Podemos)
- Delegada Nadine (PSDB → PSD)
- Neri, o Carteiro (PSDB → PSD)
- Pedro Pereira (PSDB → PSD)
- Professor Valdir Bonatto (PSDB → PSD)*
- Ernani Polo (PP → PSD)
- Frederico Antunes (PP → PSD)
- Gaúcho da Geral (PSD → PP)
- Bruna Rodrigues (PCdoB → PSB)
- Elton Weber (PSB → PSD)
- Cláudio Branchieri (Podemos → PL)
- Elizandro Sabino (PRD → Republicanos)
- Thiago Duarte (União Brasil → PDT)
- Aloísio Classmann (União Brasil → PSD)
* Caso está em análise na Justiça Eleitoral