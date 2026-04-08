Após 14 mudanças de sigla, janela partidária reduz número de bancadas na Assembleia do RS

Plenário passou a contar com 12 bancadas partidárias, em vez de 15. ALRS / Divulgação

A janela partidária impactou diretamente a configuração da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Levantamento feito por Zero Hora revela que ao menos 14 deputados estaduais trocaram de sigla no período previsto em lei, entre 6 de março e 4 de abril.

As mudanças atingiram cerca de um em cada quatro parlamentares — aproximadamente 25% dos 55 deputados estaduais. Com essa movimentação, o número de partidos com representação caiu de 15 para 12, após três bancadas deixarem de existir: PSDB, PCdoB e PRD.

Como ficam as bancadas na Assembleia do RS:

PT: 11

11 PSD: 8

8 PP: 7

7 MDB: 6

6 Republicanos: 6

6 PL: 5

5 PDT: 5

5 PSOL: 2

2 Podemos: 2

2 PSB: 1

1 União Brasil: 1

1 Novo: 1

Bancadas que deixam de existir:

PSDB (perdeu cinco vagas)

(perdeu cinco vagas) PCdoB (perdeu uma vaga)

(perdeu uma vaga) PRD (perdeu uma vaga)

Dança das cadeiras

O principal destaque é o crescimento do PSD, que se tornou a segunda maior bancada, com oito deputados. A sigla recebeu nomes como Delegada Nadine, Pedro Pereira, Professor Bonatto, Ernani Polo, Frederico Antunes, Elton Weber, Aloísio Classmann e Neri, o Carteiro.

Já o PSDB foi o partido mais afetado e deixou de ter representação na Assembleia após perder todos os parlamentares. O PCdoB também ficou sem cadeiras com a saída de Bruna Rodrigues para o PSB, enquanto o PRD perdeu sua única vaga após a migração de Elizandro Sabino para o Republicanos.

Entre as demais mudanças, o PP passou por rearranjos internos, com entradas e saídas de deputados, enquanto partidos como Republicanos e PL ampliaram suas bancadas. O PDT também cresceu, enquanto o União Brasil ficou reduzido a um único representante.

PSDB tenta recuperar mandato de Bonatto na Justiça Eleitoral

O PSDB acionou a Justiça Eleitoral para reivindicar o mandato do deputado Professor Bonatto após a saída dele da sigla e filiação ao PSD.

O partido entende que a mudança ocorreu fora do período da janela partidária e sem carta de anuência, o que, na avaliação da legenda, caracteriza infidelidade partidária. Com isso, os tucanos pedem a cadeira na Assembleia Legislativa para manter a representação da Federação PSDB/Cidadania. O caso segue em andamento no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e ainda não há decisão sobre o mérito.

Veja quem trocou de partido na Assembleia:

Kaká D'ávila (PSDB → Podemos)

Delegada Nadine (PSDB → PSD)

Neri, o Carteiro (PSDB → PSD)

Pedro Pereira (PSDB → PSD)

Professor Valdir Bonatto (PSDB → PSD)*

Ernani Polo (PP → PSD)

Frederico Antunes (PP → PSD)

Gaúcho da Geral (PSD → PP)

Bruna Rodrigues (PCdoB → PSB)

Elton Weber (PSB → PSD)

Cláudio Branchieri (Podemos → PL)

Elizandro Sabino (PRD → Republicanos)

Thiago Duarte (União Brasil → PDT)

Aloísio Classmann (União Brasil → PSD)

* Caso está em análise na Justiça Eleitoral