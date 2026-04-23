André Mendonça autoriza ida de Vorcaro a hospital para fazer exames médicos

Vorcaro está preso desde o dia 4 de março. Secretaria da Administração Penitenciária de SP / Divulgação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, autorizou nesta quarta-feira (22), a ida do banqueiro Daniel Vorcaro a um hospital para fazer exames médicos. A decisão que está sob sigilo foi confirmada pelo Estadão.

O ex-presidente do Banco Master, que está preso na capital federal por suspeita de fraudes na gestão da instituição financeira, teria relatado mal-estar na terça-feira (21), segundo o g1. A previsão é de que ele seja levado ao hospital nesta quinta (23).

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Daniel Vorcaro está preso desde o dia 4 de março e no dia 19 do mesmo mês foi transferido para uma cela na Superintendência da Polícia Federal (PF). Ele é investigado por fraudes bilionárias envolvendo a venda de títulos de crédito falsos.

O banqueiro realiza tratativas com a Polícia Federal para uma delação premiada. A expectativa é de que a delação aponte nomes de autoridades de sua rede de apoio e ofereça pagamento pelo rombo causado a investidores.