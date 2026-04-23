Política

Após mal-estar

André Mendonça autoriza ida de Vorcaro a hospital para fazer exames médicos

Dono do Banco Master está detido desde março por suspeita de fraudes bilionárias e negocia possível delação premiada com a Polícia Federal

Estadão Conteúdo

Redação O Estado de S. Paulo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS