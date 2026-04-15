Alexandre Ramagem deixa a prisão nos EUA

Foto de Ramagem preso foi divulgada pelo ICE. Reprodução / ICE.gov

Ex-diretor geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem deixou a prisão nesta quarta-feira (15), nos Estados Unidos. Ele foi detido na última segunda-feira (13) pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE, na sigla em inglês).

Segundo apuração da TV Globo, Ramagem deixou o centro de Orange County, onde estava em uma cela separada, às 14h52min no horário local (às 15h52min de Brasília). Não há mais detalhes sobre a liberação do ex-deputado.

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A prisão de Ramagem ocorreu durante abordagem de trânsito. Ele foi parado por policiais pouco tempo após ter saído de casa, em Orlando. Os agentes alegaram que o ex-deputado havia cometido uma infração de trânsito e então solicitaram os documentos dele. Neste momento, foi constatado que o passaporte de Ramagem estava vencido.

Condenado por trama golpista

Ramagem foi condenado na ação penal da trama golpista a 16 anos de prisão e recorre em liberdade.

Em setembro do ano passado, ele deixou o país e estava morando em Miami. Durante a investigação sobre a trama golpista, ele havia sido proibido pelo STF de sair do país.

Segundo a PF, Ramagem fugiu pela fronteira com a Guiana e embarcou para os Estados Unidos com passaporte diplomático, que não estava apreendido.

Em janeiro de 2026, o Ministério da Justiça informou ao STF que o pedido de extradição foi formalmente encaminhado ao governo norte-americano. A Embaixada do Brasil em Washington enviou a documentação ao Departamento de Estado dos EUA em 30 de dezembro de 2025.

No final de 2025, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarou a cassação do mandato de Ramagem. A Constituição determina que a Casa declare a perda do mandato de parlamentar em função de condenação criminal.

Quem é Alexandre Ramagem

Alexandre Ramagem foi deputado. Marcos Oliveira / Agencia Senado

Alexandre Ramagem Rodrigues é ex-delegado da Polícia Federal e aliado histórico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A relação se consolidou na campanha de 2018, quando Ramagem foi designado para chefiar a segurança pessoal de Bolsonaro após o ex-presidente ser esfaqueado em Juiz de Fora (MG).



No início de 2019, já no governo Bolsonaro, Ramagem foi nomeado superintendente da PF no Ceará, mas deixou o cargo para ingressar na política. Passou um período como assessor no Palácio do Planalto e, em junho daquele ano, foi escolhido para chefiar a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).